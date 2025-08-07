"Gracias por tratar de arreglarme": Shakira le agradece a Chris Martin de Coldplay su cariño tras la ruptura con Piqué

Los guiños de Shakira a Chris Martin, vocalista de Coldplay, durante su concierto en el Sofi Stadium | Getty Images

El 27 de julio la banda Coldplay celebró su segundo concierto en Miami, al cual acudió Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha. La colombiana no solo pudo disfrutar del espectáculo desde las gradas, sino que también tuvo el privilegio de compartir unos minutos con Chris Martin y su equipo en el backstage, algo que ella misma publicó en sus redes sociales. Después de esto, el cantante hizo una mención discreta a Shakira mientras cantaba su canción Yellow.

Pero esta vez le ha tocado el turno a Chris Martin. Durante su último concierto en el Sofi Stadium de Los Ángeles, Shakira aprovechó una pausa para hacer varias menciones al vocalista: la primera haciendo referencia al concierto de Chris Martin al que acudió y la segunda mencionándole directamente.

Gracias a estas palabras, pudimos saber que el cantante se encontraba entre el público, sembrando aún más la duda en redes sobre la relación de ambos artistas.

El origen de los halagos

Todo comenzó durante el segundo concierto de Coldplay en Miami mientras la banda representaba su conocido tema Yellow. Durante la actuación, Chris Martin, el cual sabía que Shakira se encontraba entre el público, cambió un fragmento de la letra y mencionó la canción de Shakira Hips Don't Lie.

Este bonito gesto fue todo un halago para la colombiana, quien compartió el momento en redes y mencionó que es su canción favorita. Además, quiso agradecerle la invitación al concierto y felicitarle por su "talento, humanidad y bondad" y por "enviar un mensaje de tolerancia y amor hacia el mundo".

La respuesta de Shakira

Todo esto podría haberse quedado en un momento bonito, pero, como si se trataran de dos enamorados mandándose cartas de forma pública, Shakira decidió agradecer aún más este gesto. Durante su concierto del 6 de agosto en los Ángeles, la colombiana aprovechó uno de los momentos que usa para hablar con su público para confesar que su "color favorito ahora es el amarillo".

Además, la artista no se conformó solo con eso, sino que le mencionó directamente y le agradeció que hubiese estado ahí cuando no estuvo en su mejor momento. "Muchas gracias por tratar de arreglarme", confesó la cantante con una sonrisa. Esta declaración es algo llamativa, siendo justamente Coldplay los autores de la canción Fix You.

En esta línea, también agradeció a sus fans y amigos por haber estado a su lado, los cuales han sido "las luces que la han guiado a casa". De nuevo, esta es una mención al tema Fix You, la cual dice: "Lights will guide you home / And ignite your bones / And I will try to fix you".

Con estas palabras, Shakira dio paso a su tema Antología, la cual dijo que dedicaba a todas esas personas que la cuidaron, incluido Chris Martin.

¿Más que amigos?

Shakira y Chris llevan manteniendo una amistad desde hace años, incluso ya Shakira declaró en una entrevista en 2024 que Chris "estuvo ahí "cuando se separó de Gerard Piqué y "estaba con el corazón roto". Según ella dijo, el cantante estuvo muy pendiente de ella, mandándole "palabras de apoyo, fuerza y sabiduría".

Pero esta amistad podría haberse vuelto algo más, o así lo ven muchos de los fans de la cantante después de todos estos guiños. Un elemento importante es que Chris Martin se ha separado hace dos meses de la actriz Dakota Johnson tras 8 años de relación, por lo que ambos están disponibles sentimentalmente.

Quizás dentro de poco empecemos a ver a ambos más veces juntos, o incluso dedicarse algún tema que nos saque de dudas. Por el momento, tan solo se puede especular sobre la relación de ambos, quienes comparten una bonita amistad y se tienen mucho cariño.