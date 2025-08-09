"No os habéis dado cuenta": Rosalía enloquece a sus fans al asegurar que ha dado pistas de su nuevo álbum

Rosalía está muy presente aunque de su música nueva no haya ni rastro. La artista se ha convertido en la reina de Instagram este verano con una colaboración con la red social, pero lo que todos esperan es su misterioso cuarto álbum.

Y es que fue Charli XCX en su concierto en el Coachella la culpable de 'poner fecha' al regreso de la catalana: 'Rosalía summer', apuntó desde la gran pantalla del escenario junto a otros nombres, como Lorde, que efectivamente ha vuelto con nuevo disco este verano.

La espera se está haciendo larga, pero la intérprete de Candyha desvelado que ya ha dado la pista definitiva de su nuevo disco pese a que nadie la ha captado.

Sí, como lo lees: Rosalía ha confesado que ha dejado caer cómo será su nueva música. Así lo ha expuesto en Paper Magazine, cuando le han preguntado si piensa adelantar algo del "mundo sonoro y visual" de su próximo proyecto.

"Ya lo hice, solo que todavía no os habéis dado cuenta", ha revelado la catalana. Una declaración que ha enloquecido más aún a sus fans, quienes están sedientos del nuevo disco de la artista.

Lo cierto es que Rosalía ha compartido estos meses muchos detalles distintos que sus seguidores han captado como un mensaje oculto de su nuevo álbum: elementos religiosos, un cartel de Santa Rosalía (que es el 4 de septiembre), un carrusel de fotografías luciendo prendas con notas musicales, imágenes en el estudio... Y todo ello después de un año en el que ha lanzado Omega junto a Ralphie Choo y New Woman con Lalisa.

Su interpretación del fracaso

Rosalía ha detallado en Paper magazine su relación con el fracaso, el que utiliza siempre a su favor en la música: "Creo que es muy importante no tomarse el fracaso demasiado en serio: ¡puede convertirse en éxito si sabes qué hacer con él! Muchas veces, en el estudio, un error trae consigo una nueva posibilidad, abre un nuevo camino".

"Creo que las ideas que funcionan se celebran, y las que no, porque a veces son precisamente esas ideas las que te llevan adonde querías llegar. Como productora, agradezco poder producir junto a otros, porque muchas veces intercambiamos ideas, y como ser humano, necesitas un receptor, alguien que te motive a compartir tus mejores ideas. Y muchas veces produces mejor cuando compartes con tus compañeros", ha compartido sobre su propia perspectiva del proceso de creación.

¿Estará R4 lleno de grandes productores y de un concepto que Rosalía ya ha dejado claro estos meses?