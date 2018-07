La brillante respuesta de una enfermera criticada por su color de pelo

"Me sorprende que te permitan trabajar en un hospital con este pelo. ¿Qué piensan los pacientes al respecto?", así empezaba a increpar una cajera de supermercado a Mary Walls, una enfermera de un hospital de Wyoming.

Mary, que lleva el pelo teñido de varios colores, aún no había salido de su asombro cuando la cajera animó a los otros clientes a criticar su pelo. Por suerte no todo el mundo está dispuesto a meterse en la vida de los demás, y ante la pregunta de la cajera una señora mayor se dirigió a Mary y le dijo "No tengo nada en contra de tu pelo, cariño. Simplemente no es para mi".

Aún así, la cajera continuó haciendo comentarios sobre su pelo diciendo que no entendía cómo la dejaban trabajar así, que ni siquiera cuando ella trabajó en un local de comida rápida podía llevar el pelo de esa manera.

Harta de tener que aguantar que la juzgara una desconocida únicamente por el físico sin saber nada de su vida, cuando llegó a casa decidió escribirle una carta a través de Facebook contestándole a todo lo que le había dicho durante su compra:

"No puedo recordar ningún momento en el que mi color de pelo me haya impedido proporcionar tratamiento para salvar la vida de alguno de mis pacientes. Mis tatuajes nunca me han impedido cogerles de la mano porque cuando asustados y llorando porque el alzheimer ha robado su mente. Mis múltiples pendientes en la oreja nunca han interferido en poder escuchar recordar sus mejores momentos, ya que expresan sus últimos deseos. Mi piercing en la lengua nunca me ha impedido darle a un paciente palabras de aliento a un paciente al que han diagnosticado una enfermedad o a una familia que está de duelo.

Por favor, explícame por qué mi apariencia, acorde a mi caracter alegre, mi corazón servicial y mi cara sonriente; pueden hacer que no haga bien mi trabajo como enfermera"

Este texto se ha compartido múltiples veces a través de las redes sociales haciéndolo viral para que se deje de juzgar por las apariencias.