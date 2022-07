Chiara Ferragni se marca un Belén Esteban en Tik Tok

"¿Perdona? ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? ¿Estamos locos?". Imagina escuchar esta frase más de dos millones de veces. Es el número de reproducciones que alcanza el video viral de Chiara Ferragni. La influencer se marca un 'Belenazo' en su cuenta de Tik Tok.

Con la misma cara que pondría la ‘princesa del pueblo’, ojos bailones, morritos y gesticulando al máximo, Ferragni se queja de que sus amigos han dicho que no a un aperitivo aunque en la descripción del video asegura que "no se lo toma como algo personal". Algo con lo que se sienten identificadas las 350.000 personas que han dado like a la publicación.

Belén Esteban, que se encuentra de baja recuperándose de la rotura de la tibia, se habrá echado unas risas viendo el video que ya recorre medio mundo ya que la italiana tiene un total de cinco millones de seguidores en la red social. Hasta ella misma ha compartido la historia en su Instagram mencionada por Dulceida.

Ferragni y su novio, el rapero Fedez, están viviendo un romántico viaje a Salento, donde la influencer no ha dudado en imitar a la colaboradora más mediática.