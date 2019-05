Una chica explica en Twitter el momento más vergonzoso de su vida en la Feria de Sevilla y se vuelve viral

¿Cuál es el momento más vergonzoso de tu vida? El de Marta Luque, una usuaria de Twitter, lo vivió en la Feria de Sevilla, en 2017. Ahora, dos años después, ha utilizado la red para confesar lo qué le pasó: se cagó encima.

La historia, que se ha hecho viral en Twitter, tiene más de 15.000 retuits y 30.600 likes y empieza con un "Voy a contar el momento MÁS vergonzoso de mi vida", junto con una fotografía en la que aparece llorando, con toda la cara llena de máscara de pestañas.

Voy a contar el momento MÁS vergonzoso de mi vida. El día en el que me cagué encima en PLENA FERIA DE SEVILLA 💃🏼 Abro hilo: pic.twitter.com/Tj8YbukqzI — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Los siguientes mensajes no tienen desperdicios y confiesa, con detalle, todo lo que sufrió en la Feria, a la que llegó "dispuesta a pillarme un buen morao" pero en cuestión de poco tiempo, todo cambió.

Empezaba la feria de Sevilla de 2017 toda contenta, feliz y dispuesta a pillarme un buen morao y a disfrutar de la feria, arsa arsa 💃🏼. Estaba dispuesta a comerme el mundo ese día. pic.twitter.com/MewJH17WCN — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Una vez mi misión estaba completada nos fuimos a una caseta a menear el culito 🤪 DALEE, DALE DON DALEEE PA Q SE MUEVAN LAS YALEES pic.twitter.com/bW0rSR99U1 — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Todo iba divino, hasta que llegó un momento de la noche que pensé: ui que calor me está entrando, me empiezo a encontrar un poquito mal 🥴 pic.twitter.com/q4PZtrnxAx — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Al minuto de estar en la cola, me empieza a entrar un sudor frío, mareo, y yo plan: mierda, me hago caca pic.twitter.com/vIXrwZ0Sb8 — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

La cola de ese baño era imposible, así que tenía que buscar otro baño. (Spoiler: las casetas en Sevilla suelen ser privadas) Pero viendo la inminencia de mi mierda decidí empezar una aventura: buscar un sitio aseado para poder cagar pic.twitter.com/IurVMqPIBu — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

A lo que me responde: no tía pic.twitter.com/OhiUIE9gh7 — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Yo iba tan agobiada con la situación, que no sé dónde pretendía cagar, pero emprendí el rumbo a realizar mi nueva misión pic.twitter.com/sUJ79mc7G2 — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Ibamos andando lo más rápido posible que puede andar alguien con el culito apretao, lo prometo. Cuando de pronto... pic.twitter.com/hAxBAmtiho — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Suerte que sólo fue un poquito, pero era como ya imaginaréis en plan sueltecito. Fue como cuabdo te tiras un peo y se te estaba la cacota. La cosa iba de mal a: pic.twitter.com/LUMgXplFQj — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Total, que yo ya no podía más, y conforme íbamos andando adivinad lo que iba pasando... efectivamente, iba saliendome más mierda pic.twitter.com/WKXv2Bu2wk — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Ilusa de mí, porque el que no se viera se podía medio disimular, pero lo que no se podía controlar era el semejante olor a mierda que iba arrastrando pic.twitter.com/sRdBzboTUz — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

No he cagado tan fuerte en mi vida, me daba igual el mundo, solo quería soltar al diablo que me estaba poseyendo. Como podéis imaginar tenía las bragas y medias asquerosas y el sitio lo dejé que daba lástima aquel pobre suelo pic.twitter.com/gVoYw9sdvb — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Uno lo dediqué en limpiarme el culito y otro para limpiar las bragas como podía. Me preció una medida justa. Excepto cuando me di cuenta de que me había manchado la mano (obviamente) y ya no me quedaban más pañuelos. pic.twitter.com/XyDdmrjxQD — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Comenzaba mi nueva misión: volver a mi casa. Yo vivo lejos de la feria así que llamé a mi madre para que me recogiese en la parte de atrás de la feria. A lo que me dice: Marta, yo no puedo llegar hasta allí con el coche, vete para LA PORTADA pic.twitter.com/RieMoRFtOf — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Yo ya estaba en un mood que me la sudaba todo, solo quería llegar y estar con mi mami. Así que nos volvimos a patear la feria en dirección contraria. pic.twitter.com/JJQGpDmpV1 — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Al fin llegué con mis papis. Me metí en el coche, me cambié de ropa, me limpié el culito con toallitas, toallas, me bañé en colonia y volvi a medio ser una persona aseada pic.twitter.com/1pVqKl31J6 — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Nosotros yéndonos a casa con olor a mierda pic.twitter.com/K7xwCe3lhk — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Yo: MAMÁ PARA EL COCHE pic.twitter.com/DP8awTv80j — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

(Un año y medio después me atreví a volver a pasar por ese supermercado y le hice fotele) pic.twitter.com/awuWEzDmWF — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019

Obviamente a mi madre se le fue la lengua :) Adivináis cómo me estuvo llamando mi familia durante meses? Marta la cagona, y un montón de bromas relacionadas con la caca y yo: pic.twitter.com/tCKt1UWYGp — Marta Luque ✨ (@_emeyya) May 26, 2019