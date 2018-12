Una chica le traduce a su padre un concierto de rock en lengua de signos

La banda de rock Three Days Grace hizo un concierto en Edmonton, Canadá, y pero la auténtica protagonista fue una hija que estaba en el público, traduciendo las canciones a lengua de signos para que las entendiera su padre sordo.

En medio del concierto del grupo de rock and roll Three Days Grace en Edmonton (Canadá), un persona del público vio como un padre y una hija 'cogían' mucho espacio en la pista. Al principio, no se lo tomó muy bien pero cuando entendió el porqué, se emocionó.

Los asistentes necesitaban espacio para moverse porque el padre era sordo y su hija iba bailando y traduciendo la letra de la canción a lengua de signos.

Fue un momento muy bonito y consiguió tener más atención que los propios miembros de la banda que estaban tocando en el escenario.

''Vimos a esta chica y a un hombre que parecía necesitar mucho espacio para bailar. Al principio fue irritante hasta que nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo'', añadió la usuaria que compartió el vídeo en la red.

Una de las cosas más impactantes de las imágenes es la cara de emoción y de orgullo del padre al ver que todo eso era gracias a su hija. Ella a su vez no dejó de disfrutar del concierto ya que, a la vez de traducir también bailaba.

El vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, y en tan solo un día ya constaba con más de 200.000 visualizaciones.