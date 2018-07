Un chico noruego publica un vídeo buscando acompañante para el concierto de Taylor Swift

¿Quieres ayudar a este chico a rellenar el blank space que tiene en su segundo ticket del concierto de Taylor Swift en Sídney? Pues coge papel y lápiz, dale al play y espera al final.

Cuando este chico de Noruega cumplió 30 años, sus amigos le regalaron dos entradas para el concierto de Taylor Swift en Sídney. ¿Por qué allí? Pues se ve que el chico de mudaba a Australia y sus amigos esperaban que allí encontrase a alguien con quien ir al concierto de la artista.

Pero después de dos meses parece que el chico no ha encontrado a nadie y se está desesperando un poquito...¡hasta se lo ha preguntado a la mitad de la fauna australiana!

¿No os da un poquito de pena el muchacho? Hasta los canguros le dan la espalda. Sólo le falta ponerse a cantar: "But I got a blank space baby and I'll write your name" en la ópera de Sídney.