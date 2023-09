Christian Gálvez confiesa por qué se enamoró de Patricia Pardo: "Has aguantado y luchado"

El amor está en el aire y Christian Gálvez lo sabe. Este fin de semana ha sido el 40 cumpleaños de Patricia Pardo y él ha querido prepararle una fiesta sorpresa para celebrarlo en la que no ha escatimado en ningún lujo de detalle.

Ella misma ha compartido en Instagram un video en el que se ve como todo comenzaba con un camino de 999 pétalos de rosas que ella debía seguir. Al final de este, una sala llena de todos sus seres queridos.

Varias fuentes de chocolate para comer, sonido en directo de gaitas, fuego purificador, globos y una tarta gigante con el texto 'Los 40 de Pati', discursos familiares... No ha faltado nada y como agradecimiento, la periodista ha querido dedicarle al presentador unas preciosas palabras.

"Encontrar a una pareja que te haga un regalo caro es sólo una cuestión material, pero dar con alguien que entregue su tiempo y su energía y que te conozca hasta el punto de hacer algo tan personal e impresionante como lo que tú hiciste ayer por mí, es un milagro. Tú eres el mío. Hubo entrega, complicidad, dedicación y devoción en cada detalle de ayer", ha comenzado.

"Te amo Christian por tu manera de querer, sentir y vivir"

Patricia ha gritado a los cuatros vientos que ama a Christian por "su manera de querer, sentir y vivir". "Por contagiarme tu entusiasmo inagotable y por hacer de cada día una sorpresa mejor que la del día anterior", sigue.

"Lo que pasó ayer nació de ese lugar que sólo tú tienes y que yo adoro: tu esencia. 999 gracias por compartirla conmigo", ha cerrado.

Christian Gálvez responde a la carta de Patricia Pardo

El presentador le ha dado una segunda sorpresa y le ha escrito a ella una carta de respuesta en la que deja claro que está enamorado hasta las trancas de ella: "Te admiro desde que te conocí, pero desde esta semana te admiro aún más si cabe. Con muchas cosas a favor pero otras tantas en contra, has aguantado, has luchado, has trabajado, has perseverado".

En esta reflexión, le ha citado una a una las razones por las que la ama: "Has sido una gran profesional, te has levantado antes que nadie, te has acostado más tarde que todos. Y eso que era tu semana, la semana de tu 40 cumpleaños. Y es que tu profesionalidad te hace buscar la excelencia en cada momento. Que debería ser lo normal pero en tu caso es único y excepcional. Muchos no saben el tesoro que tienen a su lado. En definitiva, no has dejado de ser tú".

"Además de todo ello, has sido una madre ejemplar y una pareja perfecta. Atenta, preocupada, cariñosa y generosa. No puedo dejar de estar orgulloso al verte cuidar y educar a las peques. Qué gran inspiración eres para ellas y qué gran inspiración serás para nuestro bebé", ha reflexionado acordándose de sus hijas.

Christian ha revelado que se siente "afortunado" por estar a su lado, a la que ha definido como "una mujer, una compañera de vida, que me hace mejor, que me hace sentir único. Pero la realidad es que tú sí eres única".

Patricia y Christian contaron recientemente que se casaron hace un año y están esperando un hijo.