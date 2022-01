Conoce a los cinco tiktokers mejor pagados del mundo

TikTok es la aplicación del momento y gracias a ella muchos usuarios han conseguido alcanzar la fama y a partir de ahí, sumar una buena fortuna. Muchas marcas, empresas y agencias se han fijado en estos influencers y los han fichado como escaparate para finalmente acabar convirtiéndolos en millonarios.

Aunque muchos se han hecho conocidos a través de esta aplicación, son muy pocos los que han conseguido acumular más de seis ceros en su cuenta bancaria. Según la revista Forbes,, estos son los 5 tiktokers menores de 25 años mejor pagados de la aplicación:

[[H3:Charli D’Amelio]]

[[H3:Dixie D’Amelio]]

Esto viene de familia. Primero fue Charli, y ahora su hermana mayor Dixie (19). No tiene tanto tirón como la pequeña y cuenta solo con 57 millones de seguidores. Sus ganancias ascienden a 10 millones de dólares, según la revista Forbes. Gracias a la app, Dixie ha podido iniciar su carrera como cantante con el lanzamiento de distintas canciones entre las que se encuentra su primer single Be Happy. Además de su carrera musical, y la serie de televisión, Dixie y su hermana Charlie están detrás de Social Tourist, en la que colaboran con la marca de ropa juvenil Hollister.

Addison Rae

Addison Rae (21) es la tercera persona con más ingresos de la aplicación por detrás de las hermanas D’Amelio. Sus ganancias en 2021 han sido de 8,5 millones de dólares y reúne más de 86 millones de seguidores. Rae ha saltado al mundo de la interpretación al sumarse a la película original de Netflix He’s all that, además ha lanzado su propia línea de maquillaje Item Beauty junto a Madeby Collective y es imagen de la marca de ropa American Eagle.

Bella Poarch

Bella Poarch (24) se hizo viral a gracias a un vídeo haciendo lip sync de la canción M to the B en el año 2020 por sus gestos y fluidez. Actualmente es la tercera persona con más seguidores de la aplicación con 87 millones y sus ingresos son de 5 millones de dólares. La joven ha pasado de servir a la Marina estadounidense a hacer patrocinios con grandes marcas y firmas de lujo como Google y Prada. En el 2021 Poarch sacó su primer single Build a bitch que se convirtió en uno de los sonidos más virales ara hacer trends en la aplicación.

Josh Richards

El quinto integrante de la lista tiene un total de 5 millones de dólares de ingresos y 26 millones de seguidores. Se trata de Josh Richards (19), que saltó a la fama por subir vídeos haciendo chorradas.. Su forma de ser llamó la atención de marcas como Amazon y CashApp con los que actualmente tiene acuerdos de patrocinio. Richards ha lanzado al mercado su propia línea de bebidas energéticas Ani que pueden encontrarse en Wallmart y además, tiene un podcast en Barstool Sports llamado BFFs junto a Dave Portnoy.