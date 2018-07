No le dejan ir a trabajar con pantalón corto y se pone un vestido de su madre

Sin embargo, él decidió quedarse: "Me dijeron que el vestido era demasiado colorido y que si quería cambiarme, pero les dije que estaba bien" . Sin duda, su pequeño gesto ha servido de mucho.

Querer llevar pantalón corto en su oficina hizo que un joven británico, Joey Barge , tuviera que volver a casa para cambiarse de ropa. Las normas de su empresa no le permitían llevar esta prenda, así que como forma de protesta, Barge decidió ponerse un vestido de su madre.

Harto de pasar calor en el trabajo, Joey Barge decidió ponerse un pantalón corto para ir a la oficina. Pero para su sorpresa lo mandaron para casa a cambiarse, ya que en su empresa no está permitido ir con pantalón corto . El joven se fue, pero volvió al poco rato....

What looks better pic.twitter.com/aj7S4sPrtJ