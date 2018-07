Descubre el mensaje oculto que se esconde en esta vida perfecta a través de Instagram

Louise Delage es una modelo parisina que tiene una vida de ensueño, o al menos eso parece si miramos su Instagram. Entre sus 150 publicaciones podemos ver como disfrutar de fiestas, eventos, bonitos restaurantes, divertirse en la playa o muchos de los platos que come durante su día a día.

Pero si nos fijamos bien, en todas estas imágenes se ve el mismo detalle: una copa o un vaso con alcohol. Da igual que sea en un barco con sus amigas, en un delicioso desayuno con las mejores vistas de París o leyendo en el sofá. Siempre hay un botellín de cerveza, una copa de cristal o un vaso de plástico a su alrededor.

Aparentemente no parece que Louise tenga ninguna adicción, ya que por las fotos parece que tenga una vida completamente normal. De hecho, bastante envidiable. Pero si "la tiene".

En realidad no porque todo forma parte de una campaña, tal y como se desveló hace una semana en la propia cuenta de Instagram. Like My Adiction (Me gusta mi adicción) es una campaña creada por la agencia de publicidad BETC para concienciar a los jóvenes de los peligros de la adicción al alcohol. "Es fácil pasar por alto la adicción de un ser querido" es la frase con la que termina el vídeo que la modelo publicó al desvelar la campaña.

Stéphane Xiberras, presidente de la agencia BETC, explicó a AdWeek que “algunas personas se dieron cuenta del engaño al final, pero la mayoría de usuarios veían a una chica muy joven en su tiempo libre, nunca sola, que pasaba un buen rato. A veces parece que en la época en que vivimos las redes sociales son el escenario perfecto para ocultar realidades no tan ideales como parecen".