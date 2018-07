La dieta de la Bella Durmiente, el peligroso método de moda para perder peso

La conocida como "dieta de la Bella Durmiente" no es nueva forma de perder peso pero si que se está haciendo muy popular en Internet gracias a su difusión en numerosos foros de dietas y adelgazamiento, e incluso en algunos blogs que fomentan la anorexia.

El método consiste en tomar medicamentos que nos provoquen sueño para pasar la mayor parte del tiempo durmiendo y así evitar comer y por tanto, adelgazar. Son muchas las usuarias que aconsejan distintos analgésicos y sedantes sin ningún tipo de control médico en su consumo explicando sus experiencias personales.

Pero lo cierto es que esta "dieta" conlleva graves problemas para la salud. Para empezar, y tal como han manifestado muchos nutricionistas, no se trata de una dieta, ya que no se especifica una forma de comer y de combinar alimentos; simplemente se trata de no comer.

Además, el consumo de este tipo de medicamentos con efecto sedante provocan en su mayoría adicción, por lo que se necesitaría un consumo mayor para que continuase haciendo efecto y por tanto podría llevar a la sobredosis.

Por otro lado, tal como ha explicado la doctora Tracey Wade, profesora de Psicología de la Universidad de Flanders, al diario The Independent, "No es solo obligar al cuerpo a dormir más de lo que necesita, sino que tendrá que usar niveles cada vez más altos para obtener el efecto deseado" y añade: "La idea de apartarse de la vida y permanecer en la cama podría ser atractivo para aquellos que ya sufren trastornos alimentarios o depresivos".

Por tanto, es obvio que si no comemos adelgazaremos, pero debido a la falta de vitaminas y nutrientes pronto aparecerán consecuencias como dolor de cabeza, alucinaciones, pérdida de equilibrio, cambios de humor, incapacidad para conciliar el sueño de forma natural, principios depresión y adicción a los medicamentos utilizados.