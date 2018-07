Diseñan unos pantalones que se adaptan al cuerpo de cada persona

Cada persona es distinta y, por lo tanto, cada uno tiene un cuerpo diferente, no existen dos seres con la misma fisonomía. Así que, una misma prenda no le queda igual a una persona que a otra. La marca Wrangler ha decidido romper con las reglas y crear una línea de pantalones que se adapten a cada mujer.

El mundo de la moda está revolucionándose contra los cánones de belleza que se nos han impuesto en la sociedad durante años. Muchas marcas ya apuestan por modelos que huyen de lo convencional, el último ejemplo es el de Wrangler, que ha decidido romper las reglas y ha diseñado unos pantalones para mujeres sin basarse en las proporciones habituales.

Esta nueva línea de ropa, a la que han llamado Body Bespoke, nació tras un estudio hecho en California, tiene once tallas, cada una hecha individualmente, sin un patrón estándar, de esta manera garantizan una buena silueta. Wrangler ha creado una campaña junto con la cantante Kimbra, que colaboró con Gotye en Somebody That I Used To Know, cuyo propósito es mostrar a la mujer tal y como es y conseguir que las chicas dejen de preocuparse para encontrar deje de lado un vaquero que le favorezca.