Dos youtubers hacen un mashup con los éxitos del 2018

Ya se acaba 2018, un año lleno de música que David Rees y Teyou han resumido en un mashup de poco más de cuatro minutos.

Los dos youtubers interpretan más de 50 temas que han triunfado a lo largo de estos últimos meses, como Calypso, This Is Me, In My Feeling, Lo Malo, Dura o Thank U, Next.

Además, David Rees y Teyou también recuerdan canciones que se han hecho virales como This Is America de Childish Gambino, que ha arrasado con el duro relato de la brutalidad policial. Y, no se olvidan del éxito de Queen, Bohemian Rhapsody, que ha triunfado gracias al estreno del biopic sobre Freddie Mercury, que ya es el más taquillero de la historia.