El vídeo viral que demuestra las similitudes de los movimientos de Rami Malek con los de Freddie Mercury

Tras el estreno de Bohemian Rhapsody, Rami Malek, el actor que da vida a Freddie Mercury, se ha ganado la admiración del público por su gran interpretación en la película.

Lo que más ha llamado la atención ha sido la escena del concierto Live Aid, donde Malek consigue imitar a la perfección todos los gestos y movimientos del artista. Al parecer, el actor ha visto la actuación 1.500 veces para aprender lo que hacía Mercury en el escenario.

Para demostrar que Rami Malek ha hecho un buen trabajo, los fans han realizado un vídeo en el que comparan la película con las imágenes reales grabadas en el Estadio de Wembley (Londres).

A través de las imágenes podemos confirmar que el actor se ha estudiado con detalle al líder de Queen y hace los mismos movimientos, se mueve por el escenario igual, coge el micrófono como Freddie Mercury, baila como él y se acerca al público igual que hizo el artista en su momento.

I DIDNT REALIZE THEY DID IT THIS PRECISELY pic.twitter.com/05f6ZW1TMn