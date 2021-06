La drástica decisión de la joven que se hizo viral cuando su madre le regaló "su primer Luisvi"

La joven Mery se hizo viral este viernes sin pretenderlo. Con la mejor de sus intenciones, su madre quiso grabar la reacción de su hija al descubrir el regalo que le iba a hacer por haber superado la selectividad. La joven deseaba hace mucho tiempo tener un bolso de la firma Louis Vuitton y su madre decidió que ese momento había llegado. El bolso esta valorado en 1.150 euros y se trata de uno de los accesorios más icónicos de la marca.

Sin embargo, en cuanto el vídeo comenzó a rular por las redes sociales, los internautas comenzaron a mofarse de la actitud de ambas, a las que tildaron de "pijas". En las imágenes ni siquiera se ve a la joven cogiendo el regalo, sino que es la madre la que le enseña una captura de pantalla, le dice que está muy orgullosa de ella y le asegura que pronto irán a recogerlo a Barcelona. "¡Su primer Luisvi!", exclama la madre al final.

El vídeo, que en un primer momento se subió a TikTok, saltó a Twitter y ahí fue donde los usuarios comenzaron a burlarse de Nuria Pajares, la madre, y su hija. Tantos han sido los comentarios que se publicaron que la palabra "Luisvi" ha permanecido como trending topic durante toda la noche del viernes.

Así, ante tal cantidad de críticas, la joven agraciada ha decidido rifar el bolso entre todos los que participen en un sorteo que ha puesto en marcha en sus redes sociales. "María ha decidido que ya no lo quiere. Pero ya no lo quiere no porque no le guste, sino porque como es una niña tan buena y tan honrada, ha decidido sortearlo entre vosotros", contaba su madre en un nuevo vídeo de TikTok.