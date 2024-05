El enfado de Jennifer Lopez con un periodista tras preguntarle por Ben Affleck

Los rumores de divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck no dejan de crecer, aunque ellos han intentado ocultarlo. La artista ha sido preguntada por un periodista sobre este tema y su respuesta ha sido una dura pullita.

La situación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck parece encontrarse en un punto tenso desde hace unas semanas, cuando el medio TMZ publicó que la pareja vivía separada desde hacía un tiempo y se encontraban en plenos trámites de divorcio.

Para acallar los rumores, han vuelto a aparecer en varias ocasiones juntos enseñando bien sus anillos de casados y hasta mostrando que se tienen de fondo de pantalla en el móvil. Todo ha sido insuficiente porque sus fans continúan pensando que la separación es real y quieren respuestas.

JLo ha sido bastante discreta sobre este tema, aunque este miércoles se ha pronunciado al respecto en una rueda de prensa para la promoción de su nueva serie Atlas junto a Simu Liu y Brad Peyton. Al ser preguntada por un medio latinoamericano acerca de "si los rumores de Ben Affleck son verdad", la artista ha sacado una sonrisilla nerviosa y se ha quedado varios segundos sin decir nada.

En ese momento, le ha cambiado la cara a un visible enfado y ha respondido: "Tú sabrás más que yo sobre eso" y no ha vuelto a decir nada, aunque el periodista le ha seguido insistiendo.

Los malos datos de la gira de JLo

Todo esto se suma al mal momento que la estadounidense atraviesa con su música después de que se viralizaran imágenes de un concierto suyo en Nueva York casi vacío.

A pesar de la anticipación con la que se pusieron a la venta las entradas y el moderado precio de cada una de ellas, todo indica que a pesar del éxito de canciones como On The Floor, los fans no tienen disposición de acudir a los conciertos para escuchar sus hits y sus nuevas canciones.

Esta tendencia llevó a JLo a cancelar varios de sus próximos eventos en ciudades de Estados Unidos.