Jennifer López actúa ante un auditorio casi vacío y cancela varios conciertos

La carrera musical de Jennifer López no parece estar pasando por su mejor momento. Acostumbrada a llenar cada uno de sus shows, las imágenes del último concierto de la del Bronx sorprenden por los pocos asistentes que se han concentrado para rendir culto a su diva.

A pesar de la anticipación con la que se han puesto a la venta las entradas y el moderado precio de cada una de ellas, todo indica que a pesar del éxito de canciones como On The Floor, los fans no tienen disposición de acudir a los conciertos para escuchar sus hits y sus nuevas canciones.

Esta tendencia ha sido la responsable de que Jennifer Lopez haya decidido cancelar sus próximos eventos en Nashville, Nueva Orleans, Raleigh, Atlanta, Houston, Cleveland y Tampa, donde quienes sí habían adquirido una entrada han mostrado su disconformidad ante la falta de explicaciones por parte de la organización.

Su nuevo disco This is me… Now ha supuesto la vuelta a la música de una de las divas latinas en Estados Unidos tras una década sin acometer nuevas grabaciones en el estudio. Además, el lanzamiento de este nuevo álbum ha venido acompañado de This is me… Now: A love Story, una película inspirada en la música de J. Lo que ha causado comentarios de todo tipo entre sus fans.