Este año ha sido, sin lugar a dudas, el año de Harley Quinn. Halloween ha hecho que nos encontráramos a la novia del Jóker en cada lugar (aunque a veces la imitación no estaba del todo lograda). Pero hemos encontrado a 'El escuadrón suicida' definitivo. No, no son unas chicas cualquiera, son bailarinas profesionales de la escuela de danza de la rusa Olia Leta. Chicas con una imagen muy sexy, que hacen twerking como nadie y bailan de manera precisa al ritmo de 'Purple Lamborghini' de Skrillex & Rick Ross. ¿Que no os lo creéis? ¡Atentos al vídeo!