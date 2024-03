La fotografía de Kate Middleton que podría ser el origen del retoque

La ausencia en cualquier acto público de Kate Middleton, después de que la casa real británica anunciase que se había sometido a una cirugía abdominal en el mes de enero, ha desatado todo tipo de especulaciones.

La princesa de Gales desapercía del foco mediático nada más entrar en el año 2024 y, desde entonces, solo se la ha podido ver en la imagen publicada desde el organismo con motivo de la celebración del Día de la Madre en Reino Unido el pasado 10 de marzo.

Una fotografía en la que, ya en el mismo momento de su publicación, muchos usuarios advirtieron que se habían llevado a cabo retoques fotográficos poco sutiles en una falda, una cremallera o la mano de uno de sus hijos.

El revuelo generado en las redes sociales a causa de la imagen familiar ha obligado tanto a rectificar a los implicados, que han publicado en el perfil oficial de X The Prince and Princess of Wales sus disculpas por el error. “Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición”, reza el texto.

Sin embargo, lejos de calmar los ánimos alegando un error de novato con Photoshop, lo cierto es que las explicaciones no han apaciguado las elucubraciones. De hecho, varios usuarios de redes sociales creen haber encontrado el germen de la imagen publicada en una portada protagonizada por Middleton en la revista Vogue en 2016.

Hay quien indica que es esta imagen la que se ha recortado para insertarla en esta nueva instantánea con sus hijos, generando esos retoques poco pulidos en la fotografía original.

Pero como cualquier polémica que se desata en redes, también hay quienes aseguran que la cara de la portada no coincide con la de la celebración del Día de la Madre. Las diferencias radicarían en la perspectiva de la nariz o las cejas, teniendo que evitar fijarse en particularidades como la sonrisa.

En cualquier caso y ante la falta de aclaraciones por parte de la familia real británica, no parece que el debate se vaya a zanjar en un corto plazo.