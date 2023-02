Harry Styles bebe directamente de una zapatilla durante un concierto: el gesto que ha repugnado a las redes

Harry Styles acaba de arrancar su Love on Tour 2023, la gira con la que llevará por todo el mundo el disco que le ha valido un Grammy a Mejor Álbum del año. Este fin de semana ha actuado en el estadio HBF Park de la ciudad australiana de Perth.

Allí hizo su habitual despliegue de éxitos musicales, once de los cuales pertenecían al citado álbum. Solo una pertenecía su anterior etapa junto a One Direction, el éxito mundial That's Whats Makes You Beautiful, que desató la euforia del público. Además, llevó a cabo una versión de The Horses, el clásico de Ricki Lee Jones que Daryl Braithwaite rehizo en 1991 y que se convirtió en un himno australiano no oficial.

Pero uno de los momentos del show que más entusiasmó al público fue cuando Harry se quitó su propia zapatilla para llenarla del alcohol y beber directamente de ella. Sí, usó sus Adidas como si fuesen un vaso de tubo o una jarra de cerveza.

"Me siento como una persona diferente", exclamó, bromeando sobre lo que él mismo denominó como "una de las tradiciones más repugnantes de las que he oído hablar". La tradición, real en Australia, se denomina Shoey y fue popularizada por los campeones de automovilismo y Fómrula 1 Jack Miller y Daniel Ricciardo.

"Me siento avergonzado... Es como muy personal. Un momento tan íntimo compartido con tanta gente", dijo poco después ante el público autraliano.

Para ellos era algo 'normal', pero en las redes la estupefacción ha sido absoluta.