Desde hace unos días se ha viralizado un vídeo del actor Jamie Costa llamado ROBIN Test Footage Scene, en el que hace una imitación de Robin Williams. Un vídeo que ya supera los 4,5 millones de reproducciones en Youtube, donde miles de usuarios han aplaudido el talento del intérprete de 31 años para recrear los gestos, expresiones y la forma de hablar de Williams.

El vídeo en concreto representa una escena de Robin en el set de rodaje de Mork y Mindy, la una serie que se emitió entre 1978 y 1982, donde Williams interpretaba a Mork, un extraterrestre que venía del planeta Ork.

Pero concretamente se sitúa en la mañana del 5 de marzo de 1982. la noche anterior Williams había pasado una noche de fiesta junto al también actor y cómico John Belishi, que apareció muerto al día siguiente en su bungalow a causa de una sobredosis. La escena representa el momento en el que informan a Williams de la muerte de su amigo.

Tanto ha gustado la interpretación de Costa que muchos usuarios han pedido que se haga un biopic de Robin Williams, quién se suicidó en 2014, y sea Costa quién le de vida. Por otro lado, muchos usuarios no han dudado en enviarle este vídeo a Zelda Williams, hija del actor. Desde que murió su padre, Zelda no ha tenido problema en recordarlo públicamente a través de redes sociales, motivo por el cual algunos usuarios debieron pensar que era buena idea enviarle la imitación de Jamie Costa.

Sin embargo, Zelda ha pedido por favor que no le envíen más este vídeo: “Chicos, solo lo digo porque no creo que esto pare hasta que lo diga… por favor, dejad de enviarme el vídeo de Test footage. Ya lo he visto. Jamie es super talentoso, esto no va en contra de él, pero que me enviéis una imitación de mi difunto padre en uno de sus días más triste es raro”.

A pesar de que se trata de un mensaje de lo más educado, ha habido quienes no se han tomado bien que Zelda no quiera que le envíen una imitación de su padre cuando estaba pasando por un momento tan doloroso. Un usuario de Twitter le ha respondido: "Quizá no se trata de ser cruel o grosero, o de promover la tristeza. Mucha gente quería a tu padre, por muchas, mucha razones. Si ese vídeo evita que una persona se drogue, creo que es un triunfo. Amor y luz para ti".

Zelda no ha pasado por alto este mensaje, y no ha tardado en responder al usuario: "No he dicho nada de ser cruel o grosero. El vídeo me ha incomodado, así que he pedido amablemente que la gente deje de enviármelo una y otra vez. Vuestro amor por mi padre no significa que tenga que tolerar que me bombardeen en silencio, y que proyectéis ese amor en mí puede ser bastante agotador".