Qué es la demencia con cuerpos de Lewy, la enfermedad que le detectaron a Robin Williams después de morir

La autopsia de Robin Williams desveló que el actor no había consumido ni drogas, ni alcohol el día que se quitó la vida. En lo que concluyó la necropsia fue que el día 11 de agosto de 2014 Williams murió por un suicidio tras asfixiarse colgándose.

Cuatro años más tarde se publicó Robin, la biografía del actor escrita por el periodista Dave Itzkoff. En ella se relata la crisis personal y profesional que sufrió Williams los años previos a su muerte.

En este libro se habla de que se distanció de sus hijos tras su segundo divorcio y tenía la seguridad de que les había defraudado. Además, en mayo de 2014 le diagnosticaron Parkinson. En cambio, en la autopsia se reveló que en realidad sufría demencia de cuerpos de Lewy.

A esta crisis personal se le unía la profesional. Su mayor miedo era no volver a hacer reír al público. "No puedo, no sé cómo ser gracioso", le confesó llorando a la actriz Cheri Minns, según recoge el libro.

Tras el fracaso de su programa The Crazy Ones, la salud de Williams empeoró y su vida poco a poco se fue apagando.

Es curioso que se descubriera que el actor tenía demencia de cuerpos de Lewy después de morir puesto que, si se hubiera sabido antes, quizás su suicidio podría haberse evitado. Pero, ¿en qué consiste esta enfermedad y cómo afecta psicológicamente?

Qué es la demencia con cuerpos de Lewy

La demencia con cuerpos de Lewy es un trastorno cerebral agresivo e incurable que tiene un riesgo asociado al suicidio. Es una de las causas más comunes de demencia en personas mayores y es una enfermedad progresiva.

Causa problemas con la habilidad de pensar parecida a la enfermedad del Alzheimer, pero posteriormente causa otros problemas de movimiento o alucinaciones visuales.

Los síntomas suelen ser cambios en la cognición, el sueño y el comportamiento, pues esta enfermedad afecta a las partes del cerebro que controlan la memoria, el pensamiento y el movimiento. Por lo que esta enfermedad puede llegar a perjudicar la vida diaria y sus actividades.

Los cuerpos de Lewy son depósitos anormales de la proteína alfa-sinucleína en determinadas partes del cerebro. Sin embargo, los expertos desconocen por qué se forman esos depósitos, pero sí saben que en otras enfermedades, como el Parkinson, también se acumula esta proteína.

Bruce Miller, el director del Centro de la Memoria y el Envejecimiento en la Universidad de California San Francisco, explicó que "la demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad devastadora. Es letal y evoluciona rápidamente. Analizando cómo afectó al cerebro de Robin, descubrí que era el caso más agresivo de Lewy que he visto en todos mis años de carrera. Prácticamente todas las áreas de su cerebro habían sido afectadas. Es realmente sorprendente que pudiera moverse o caminar".

El deseo de Robin: el documental sobre su vida

En el documental de la vida de Robin Williams su mujer, Susan Schneider, relata: "Se fue sin saber qué le pasaba, cuál era la razón de su progresivo deterioro mental. A qué se debían las alucinaciones y delirios que sufría, la dificultad de controlar sus movimientos, la ansiedad, la depresión y el insomnio... Si hubiera sabido la razón de todo eso, si hubiera tenido un diagnóstico, habría sentido algo de paz".