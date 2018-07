Muere el actor Robin Williams

El actor estadounidense Robin Williams ha fallecido este lunes a los 63 años. Williams es conocido por sus papeles en el cine pero también protagonizó numerosas series. Su último trabajo fue la comedia de CBS 'The Crazy Ones'.

El actor estadounidense Robin Williams ha fallecido este lunes a los 63 años de edad en su vivienda en la localidad de Tiburón, ubicada en el condado de Marin, California, tal y como ha informado la Oficina del Sheriff del condado, que ha apuntado que sospecha que podría tratarse de un suicidio.



En su comunicado, la Policía ha indicado que la muerte podría haberse debido a un suicidio por asfixia, si bien ha resaltado que la investigación "ha de ser finalizada antes de que se saquen las conclusiones". Las pruebas forenses se llevarán a cabo durante la jornada del martes. "Una investigación en torno a la causa, forma y circunstancias de la muerte está en marcha. Las informaciones preliminares indican que Williams fue visto con vida en su residencia, en la que vive junto a su mujer, a las 22:00 horas (hora local) del 10 de agosto", ha indicado.



El actor ingresó el mes pasado en un centro de rehabilitación de Minnesota para recibir ayuda, si bien sus representantes afirmaron que Williams no estaba consumiendo drogas o alcohol y que había acudido a la institución para "mejorar y centrarse" tras un calendario de trabajo más largo de lo habitual.



La esposa de Williams, Susan Schneider, ha publicado un comunicado en el que ha pedido privacidad tras el suceso, tal y como ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN. "He perdido a mi marido y mi mejor amigo, mientras que el mundo ha perdido a uno de sus artistas más queridos y uno de los seres humanos más bellos", ha dicho.



Éxito en la pequeña y gran pantalla

Robin Williams es conocido por sus papeles en el cine, como las películas Good Morning Vietnam, La Señora Doubtfire o El club de los poetas muertos. Pero también contó con numerosos papales en televisión. Williams protagonizó la comedia Mork y Mindy. Williams interpretó a Mork, un extraterrestre chiflado que llega a la tierra para estudiar a sus habitantes. En 1978, ganó el Globo de Oro a Mejor Actor por dicho rol.



Entre sus apariciones especiales destaca la que realizó en la tercera temporada de Friends junto a su amigo Billy Crystal. Ellos interpretan a dos amigos que se sientan junto al grupo de Ross y compañía en el Central Perk, originando carcajadas cuando uno descubre que el otro era el amante de su esposa. Uno de sus últimos cameos en la pequeña pantalla fue en la serie 'Wilfred' protagonizada por Elijah Wood.Su último papel ha sido en la comedia The Crazy Ones de la cadena CBS, junto a Sarah Michelle Gellar. Su papel de Simon estaba hecho para él: un excéntrico publicista, de métodos nada ortodoxos, que se había casado múltiples veces y que había estado en rehabilitación.