‘Sex Island’, la polémica fiesta de orgías, mujeres, drogas y alcohol

Ryan, un dentista neoyorquino de 33 años, ha explicado en una extensa entrevista al diario británico The Sun cómo ha sido su experiencia en 'Sex Island', un evento en una isla privada de Cartagena (Colombia) en la que durante 4 días se suceden orgías acompañadas de alcohol y drogas de todo tipo.

El hombre, que está casado y tiene dos hijos, pagó 6.000 euros por pasar 4 días en estas lujuriosas vacaciones. Explica que todo empieza en un yate en el que hay 60 mujeres a sus total disposición, recibiendo a los invitados con minúsculos bikinis y mucho alcohol. Todas ellas son de origen latino y hablan un inglés "muy básico".

Cada uno de los 30 asistentes tiene derecho a escoger 2 de las 60 mujeres, aunque si se aburren o no les convence la primera elección, pueden cambiarlas por otras.

Entre las diversas actividades que se pueden practicar en 'Sex Island', Ryan destaca una llamada 'All In', que consiste en una hora en la habitación con 15 mujeres: "Es la cosa más loca que he hecho en mi vida. Nunca quise que esa hora terminara", explica.

Ryan cuenta que además de una gran variedad de comida y alcohol, los participantes tienen a su disposición drogas como cocaína, marihuana, éxtasis, popper y una droga experimental llamada 'toothy', una sustancia rosada que al inhalarse aumenta la líbido, todo totalmente incluido en el precio inicial.

El participante también explicó que, excepto una pareja, todos eran hombres de entre 25 y 50 años y con cargos de alto poder adquisitivo como médicos, abogados y empresarios. La gran parte eran estadounidenses aunque también se encontraban británicos, canadienses y australianos.

Tras el trayecto en yate el viaje continúa en un lujoso hotel de cinco estrellas en una isla privada de Cartagena (Colombia) en un paraje completamente paradisíaco. "A pesar del sitio, todos los asistentes pensábamos en una sola cosa", relata Ryan. Y tan encantados quedaron con la experiencia que unos 10 hombres, él entre ellos, pagaron 6.000 dólares más para quedarse 3 días más en la isla.

Por su parte, Pedrito Pereira, Alcalde de Cartagena, está completamente en contra de que se celebre esta fiesta. Afirma que este evento promociona el turismo sexual y están intentando que no vuelva a celebrarse.

, presidenta de la Corporación de Turismo de Cartagena, también rechaza que en la ciudad se realicen eventos que puedan promover la explotación sexual y trata de personas.

La organización del evento intenta defenderse asegurando que las mujeres son "mayores de edad" y participan en esta fiesta "bajo su voluntad". Además, en una entrevista a la CNN, un portavoz de la compañía afirmaba que la seguridad de las chicas "también es su prioridad"

Si las autoridades colombianas no pueden frenarlo antes, esta nueva edición de 'Sex Island' se celebrará en diciembre en una isla privada cuya ubicación es confidencial y sólo se le facilitará a aquellas personas que hayan pagado los 6.000 euros de la entrada que incluye la estancia y todos los gastos de tres noches y cuatro días.