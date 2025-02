Hunter Schafer denuncia el cambio de género en su pasaporte por las leyes de Trump: "Nunca dejaré de ser trans"

Hunter Schafer es una actriz y modelo estadounidense conocida, sobre todo, por su papel protagonista en la serie de televisión Euphoria. Debido a su alcance mediático, la intérprete ha decidido publicar un vídeo en redes sociales el viernes 21 de febrero para denunciar las consecuencias de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en particular en lo relativo a las personas trans.

La actriz ha explicado que en su pasaporte ya no aparece el género femenino que le corresponde como mujer trans, sino que ahora aparece el género masculino. "Hoy me topé con una dura realidad y sentí que era importante compartir esto con quien me estuviera escuchando", explica en su vídeo, el cual se ha hecho rápidamente viral en redes sociales.

"No hago esta publicación para generar miedo, ni para crear drama, ni para recibir consuelo. No lo necesito. Pero creo que vale la pena publicarlo para señalar la realidad de la situación y que está sucediendo. Me sorprendió. Simplemente, no pensé que realmente iba a suceder. Quiero reconocer mi privilegio como una mujer trans famosa que es blanca", explica antes de enseñar su pasaporte ante la cámara.

"Las personas trans somos hermosas"

"No me importa una mierda que me pongan una M en el pasaporte", continúa. "No cambia nada en mí ni en mi condición de trans, pero sí me hace la vida un poco más difícil. Estoy bastante segura de que esto va a venir acompañado de tener que delatarme ante los agentes de patrulla fronteriza mucho más a menudo de lo que me gustaría o de lo que es realmente necesario. Y de pensar en otras mujeres trans u otras personas trans a las que les pueda estar pasando esto".

Al final, zanja con una contundente reivindicación: "Las personas trans somos hermosas. Nunca dejaremos de existir. Yo nunca dejaré de ser trans. Una carta y un pasaporte no pueden cambiar eso. Y a la mier** con esta administración".

Tal y como recoge EFE, la administración de Donald Trump emitió una guía que utiliza el sexo asignado al nacer para determinar los marcadores de género en los pasaportes recién emitidos, por lo que el reconocimiento del género femenino de Hunter Schafer iría en contradicción a esas directrices implementadas por el Departamento de Estado.

Además de esta nueva política, el presidente estadounidense ha firmado varias órdenes ejecutivas en las últimas semanas relacionadas con las personas trans. Ocurre con la norma que limita la participación de mujeres y niñas trans en deportes escolares, la que prohíbe a las personas trans alistarse en el ejército de EE. UU. o las que dificultan la transición en menores de 19 años.