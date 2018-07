Increíbles reflejos de un niño de 9 años que salva a su hermanito bebé de golpearse contra el suelo

Tila Levi, de 35 años, es madre de 5 hijos, con lo que podemos imaginar cómo de ajetreada debe ser su rutina diaria para cuidar de sus pequeños. Tanto es así que mientras estaba preparando a uno de sus mellizos para acostarlo, Eitan, de 11 meses, casi se precipita contra el suelo al caer rodando de su cambiador.

Por suerte estaba en la misma habitación Joseph, de 9 años de edad, que en cuanto vio caer a su hermanito no dudó en abalanzarse hacia él para evitar que cayese de cabeza contra el suelo. Las imágenes han sido captadas por la cámara de vigilancia que Tila tiene instalada en la habitación para supervisar a sus mellizos, donde se puede ver perfectamente como Joseph tiene unos increíbles reflejos debido a la rapidez con la que se produce la escena, en la que demostró su instinto de protección.

Esto ocurrió el pasado 29 de septiembre en Bal Harbour (Miami Beach), pero Tila no quiso publicar las imágenes ni explicar lo sucedido porque se sentía avergonzada: "Realmente no estoy orgullosa de lo que sucedió, pero cuando estás ocupándote de varias cosas al mismo tiempo, no prestas atención y metes la pata".

Pero tras la victoria de Donald Trump y toda la agitación social que provocó, Tila creyó necesario hacerlo para que la gente se detuviese a pensar sobre la importancia que tiene la familia frente al resto de problemas, y que deben aprovechar cada minuto que pasen con sus seres queridos: "Es un milagro. Debo haber hecho algo bien para merecer a este pequeño individuo, que se lanza en el momento justo y coge en el último segundo al bebé".