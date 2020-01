Indignación en la red por obligar a un burro a beber cerveza por la nariz

Un nuevo caso de maltrato animal se ha denunciado a través de las redes sociales. Los hechos han ocurrido en el Festival del Mango, un evento que se celebra cada año en el municipio colombiano de El Colegio.

Después de que un burro ganase una carrera tradicional que se hace anualmente en el festival, su dueña le obligó a beber cerveza de una botella. Tal como se puede ver en el vídeo que se ha difundido a través de las redes sociales para denunciar lo ocurrido, un hombre abre la boca del animal mientras su dueña intenta verter la cerveza dentro. Como el animal se resiste a beber, acaba introduciéndole el líquido por uno de sus orificios nasales.

El usuario de Facebook Jonathan Tatan fue el primero en difundir este vídeo a modo de denuncia: "Convirtieron un reinado que debe resaltar la riqueza agrícola, la belleza, la industria y la integración de los campesinos, en un infierno para nuestros hermanos animales", escribe junto al vídeo que se ha viralizado rápidamente a través de diferentes redes sociales.

Por otro lado, las autoridades también se han pronunciado al respecto condenando estos hechos:

Finalmente, la dueña del animal, María Luisa, ha querido pedir disculpas a través de la emisora de radio local Radio Guía: "Me invitaron a participar de la carrera de burros y acepté. Llevé al mío y ganó. Lo tengo hace 20 años. Como premio a veces yo me tomaba una cerveza y le dejaba a él un sorbito. Es la manera que yo lo consiento", matizando que en ningún momento pretendió hacerle daño y que "no volverá a hacerlo".