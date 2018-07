Instagram le desactiva la cuenta al confundir la foto de una tarta con un pecho

Si bien en la imagen inicial tan solo se veía una parte del pastel, la hija de la afectada ha colgado en su cuenta imágenes de la tarta completa, donde no se deja lugar a dudas de la inocencia del pastel y queda claro que la estricta política de la autocensura preventiva no funciona nada bien, ya que no es nada complicado encontrar en la red a torsos desnudos o imágenes con un alto contenido sexual.

My Mum's @instagram account was deactivated for posting this Easter Simnel cake. IT'S NOT A BOOB. #BoobGate pic.twitter.com/f9TXJd7lDC