"Iré al cielo y jugaré hasta que llegues", la última conversación de una madre y su hijo enfermo de cáncer

Nolan Scully, un niño de tan solo cuatro años, fallecía el pasado 1 de febrero tras no superar un cáncer. Tanto dolor y sufrimiento impulsaron a su madre a mostrar la vida del pequeño antes y después de su muerte.

Empezó con su blog, después, con imágenes que mostraban la vida de Nolan antes, después y ahora que ya no está con ella.

La madre comenzó compartiendo en su blog imágenes que mostraban la vida de Nolan antes y después de su enfermedad. Además, la madre ha querido compartir la última conversación que mantuvo con su pequeño, la cual publicó en su muro de Facebook el pasado día 5 y que por su dureza, se ha convertido en viral.

Así comienza la carta dirigida a su hijo. Unas palabras con las que Ruth se describe como "desconsolada" y confiesa que aunque llevaba tiempo intentándola escribir, la "agonía" no se lo ha permitido. "Dos meses. Dos meses desde que te tuve en mis brazos, oí lo mucho que me amabas, besé esos labios 'Sweetie pie'. Dos meses desde que nos acurrucamos. Dos meses de infierno absoluto".

"El día 1 de febrero nos sentamos con su equipo de médicos. Cuando su oncóloga habló, vi el dolor en sus ojos. Ella siempre había sido honesta y había luchado con nosotros todo el tiempo, pero su TC mostraba grandes tumores que crecían aplastando los bronquios y el corazón. El rabdomiosacroma se había extendido como un reguero de pólvora. Explicó que el cáncer ya no era tratable, porque se había hecho resistente a todas las opciones de tratamiento que habíamos probado y que el plan sería mantenerlo cómodo mientras se iba deteriorando rápidamente".

Tras escuchar que su hijo se moría y que no había nada que hacer, Ruth se fue a la habitación con su hijo. Nolan estaba sentado en "la silla roja de mamá" viendo vídeos de Youtube en su tablet. "Me senté con él y puse mi cabeza contra la suya y tuve la siguiente conversación":

"Yo: ¿Te duele al respira, no es cierto?

Nolan: Buuuuueno... sí

Yo: ¿Tienes mucho dolor?

Nolan: (Mirando hacia abajo) Sí.

Yo: Este asunto del cáncer apesta. No tienes que luchar más.

Nolan: ¿No tengo que luchar más? (Con felicidad) ¡Pero lo haré por ti, mamá!

Yo: ¡No! ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Luchas por mamá?

Nolan: Bueno... sí

Yo: Nolan Ray, ¿cuál es el trabajo de mamá?

Nolan: ¡Mantenerme a salvo! (Con una gran sonrisa)

Yo: Cariño... Ya no puedo hacer eso aquí. La única manera en que puedo mantenerte a salvo es en el cielo. (Mi corazón hecho añicos).

Nolan: ¡Entonces, me iré al cielo y jugaré hasta que llegues! ¿Vendrás, no?

Yo: ¡Absolutamente! ¡No puedes deshacerte de mamá tan facilmente!Nolan: ¡Gracias mamá! ¡Iré a jugar con Hunter, Brylee y Henry!"

Fue la última conversación entre madre e hijo. Las horas siguientes hasta su muerte, Ruth, no se separó de él. Quiso llevarlo a casa, pero Nolan se negó para "asegurarse de que todo era fácil para mí".

Pasaron un rato jugando y viendo vídeos en Youtube, dispararon con su pistola Nerf y sonrieron todas las veces que pudieron. Una hora antes de morir se tumbaron juntos en la cama y le contó a su madre cómo quería que fuese su funeral; quiénes quería que fuesen los portadores de su féretro, incluso escribió cómo quería que le recordaran... "por supuesto como un policía".

Ruth se fue al baño un momento y cuando volvió el sistema de Nolan se había colapsado, había entrado en un sueño profundo, pero aún así, Nolan recuperó el aliento por un instante para dedicarle las últimas palabras a su madre: "Abrió los ojos, sonrió y dijo 'te amo mamá'. Entonces volvió la cabeza, cerró los ojos y falleció mientras Ruth le cantaba al oído 'You are my sunshine'.

Ahora, Ruth ha decidido compartir las experiencias que vivió durante la enfermedad de su hijo para reclamar más investigación, mejores tratamientos y más financiación.

Es por esto que no sólo ha compartido las últimas palabras con su hijo, sino también los duros momentos por los que pasaron. "Muestro una imagen para captar la atención de todo el mundo porque mi hijo estaba aterrorizado sin mi, incluso me acompañaba mientras me duchaba".

El antes y el después del fallecimiento de Nolan / Redes Sociales

La imagen, en realidad, son dos. En una de ellas se ve a Nolan tumbado en la alfombra del baño mientras su madre se duchaba, y en la otra la misma alfombra, sin Nolan.

"Ahora soy yo la que tengo miedo a la ducha. Con nada más que una alfombra vacía donde antes hubo una vez un hermoso y perfecto niño pequeño esperando a su mamá".