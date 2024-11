Jessica Goicoechea atiza a los influencers que van a los lugares afectados por la DANA "por la foto"

Te interesa Ángel Gaitán, blanco de críticas tras pedir likes a cambio de ayudas para Valencia por la DANA

Jessica Goicoechea, modelo y empresaria española de 27 años, ha estallado en redes sociales contra el postureo de los influencers que graban y exponen su estancia en Valencia mientras ayudan a mitigar los daños causados por la DANA.

La barcelonesa ha compartido un texto a través de una historia en su perfil de Instagram donde reconoce que no suele meterse "en estos temas": "Tampoco quiero transmitir mensajes de este tipo en estos momentos, pero si no lo digo reviento", empieza diciendo.

"¿La manera en la que gente del sector o wannabe [una persona que quiere aparentar ser otra] están aprovechando esta desgracia para ir y crear contenido como si estuvieran en un festival? ¿Qué os pasa?", se pregunta visiblemente enfadada. "No puedo con los influencers que aprovechan la ocasión para ir y hacerse reels y fotos pertinentes mostrando a la sociedad su 'buena fe' ayudando para tener views, likes y una palmadita en la espalda", añade.

Asegura que a ella se le "caería la cara de vergüenza" por ponerse "a grabar delante de nadie ante una catástrofe así, sabiendo que muchos han perdido desde sus casas hasta seres queridos". "¡Si vas de verdad a ayudar y a limpiar, te aseguro yo que es imposible que puedas ni sacar el móvil! No tienes ni tiempo, ni ganas para hacerlo", opina Jessica Goicoechea.

"Se me caería la cara de vergüenza ponerme a grabar delante de nadie ante una catástrofe así"

Y continúa pidiendo "un poco de cabeza y sensibilidad": "Esta gente ha perdido sus vidas con la DANA y algunos influencers se las dan de buenos samaritanos. Usa tu visibilidad para dar voz, ayudar y transmitir información necesaria. ¡No para hacerte un reels en la desgracia editarlo y ponerle música, que esto no es una producción!", zanja.

Rosalía, la antítesis de esta situación

Frente a la situación que expone Jessica Goicoechea, las redes sociales están aplaudiendo la labor realizada por Rosalía, que ha ido a Valencia para repartir comida y limpiar el lodo que inunda las calles y las casas. Y lo ha hecho sin anunciar nada en redes sociales ni hacerse eco de su colaboración.

"Ha ido a colaborar con World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, que está operando desde ese punto. No ha subido nada a sus redes, así que no es que haya ido precisamente a hacerse la foto", opina Juanma Romero, locutor del programa Me Pones.