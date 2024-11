Ángel Gaitán, blanco de críticas tras pedir likes a cambio de ayudas para Valencia por la DANA

Te interesa Un afectado por la DANA hace pública la gran donación de Aitana que la cantante quería mantener anónima

"Por comentarios se ponen los nombres y la gente vota". Ángel Gaitán, influencer y reportero del programa de televisión de Iker Jiménez, está recibiendo numerosas críticas en redes sociales por un vídeo donde pide que los afectados por la DANA voten a qué pueblos enviará ayuda.

A través de un vídeo de TikTok, Gaitán pide a los habitantes de los pueblos Paiporta, Benetúser, Alfatar, Masanasa y Catarroja que voten cuál de ellos necesita más ayuda. "En este vídeo, que nadie ponga en comentarios si no está afectado. Tenemos que decidir dos pueblos para el convoy que va de unas 20 furgonetas", explica.

Ángel Gaitán ha publicado el vídeo durante la noche del 5 de noviembre, donde explica que están donando generadores, alimentación y guantes, entre otros suministros. "Pararemos en los pueblos, pero necesito saber en qué pueblos. Los dos que más me gustas tengan serán a los que vayamos. Si no sois de esos pueblos, no os dejéis guiar por lo que la gente dice: esperad y dejad que la gente de los pueblos valore", pide.

Las críticas recibidas en redes sociales

El periodista Dani Domínguez ha difundido el vídeo en X (antes Twitter) para criticar este comportamiento. "Esto no va de solo de ayudar (que no dudo que lo esté haciendo), va también de conseguir un rédito social. Y la ayuda, si va acompañada de una parafernalia de difusión como la suya, es una campaña de marketing", opina.

Otros usuarios de la plataforma social han comparado esta "votación" con un capítulo de la serie Black Mirror, mientras que otros aseguran que este vídeo les ha hecho replantearse dejar o no las redes sociales. También le acusan de hacerse publicidad a sí mismo a partir de una desgracia como esta.

"Cuando se cree que los privados (investidos de "pueblo") son más eficaces para gestionar la ayuda en la tragedia, pasan estas cosas", comenta la periodista Laura Teruel, mientras Cristina Bea comparte que este vídeo le ha dado "asco-pena".