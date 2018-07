Una madre pide 200 RT para que su hijo la desbloquee en Facebook y consigue muchos más

Si esta foto recibe 200 rts mi hijo me desbloquea en fb (dice q soy muy cursi y se avergüenza de mi). Acoliten pic.twitter.com/VO7IqdxCHC

Tener a tus padres como amigos en Facebook sociales no es fácil. Aunque hagan un esfuerzo en adaptarse a las nuevas tecnologías no siempre se enteran muy bien de cómo funciona esta red social y ya son clásicos parentales lo de poner como estado un mensaje destinado a una persona en concreto, o publicar las fotos de tu niñez y adolescencia más terribles que puedan encontrar.

Algo así le ha ocurrido a Nico, un adolescente de 17 años, que debido a las fotos que publicaba su madre de su día a día sin ningún tipo de filtro (y no nos referimos a los que nos ponemos más guapos) ha decidido bloquear a su madre en Facebook por sentir vergüenza ajena.

Pero Alexandra Cárdenas, que así se llama la madre del chico, no quiere aceptar que su hijo no la quiere en su Facebook, así que ha iniciado una campaña en Twitter pidiendo 250 retuits para que Nico la desbloquee y vuelvan a ser amigos. La imagen, una foto de Alexandra con cara triste y sosteniendo un cartel que pone "¡Acéptame como soy! Desbloquéame de FB mijo, porfa" ha tenido tanto éxito en Twitter que no solo ha conseguido 250 retuits sino que ha superado los 3.600.

Así que ante tal proeza de su madre, Nico no ha tenido más remedio que desbloquearla y Alexandra muy orgullosa ha vuelto a compartir una imagen con su hijo en el que se sostiene un cartel que pone "Ya la desbloqueé" dando las gracias a todos los usuarios que le han ayudado a conseguirlo.