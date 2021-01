Una mujer va al médico por un fuerte dolor de estómago y los médicos le descubren una piedra de casi medio kilo

¡Los especialistas aún no pueden creerlo! Y es que una mujer de 34 años ha tenido que ser operada de urgencia después de que médicos le encontraran alojado en su vejiga un cálculo de 400 gramos .

Una noticia que ha conmocionado al mundo médico. Una mujer de Vietnam, que fue al médico debido a fuertes dolores abdominales, ha tenido que ser operada de urgencia después de que médicos del Hospital General de Phu Binh en el país la localizaran una piedra o cálculo en la vejiga de más de 400 gramos de peso.

Todo ocurría de la siguiente forma. La mujer, de tan solo 34 años de edad, decidía acudir al médico después de experimentar durante varios días lo que ella denominó como un ‘fuerte dolor en el estómago’.

Los médicos pronto empezaron a examinarla y, tras descartar cualquier tipo de problema digestivo, decidieron realizarla una tomografía para poder buscar qué anomalía era la que le estaba causando el dolor.

Fue ahí cuando, ante el asombro de todos, descubrieron al observar a través de rayos x una aparente masa de grandes dimensiones alojada en su vejiga. Inmediatamente después, fue operada de urgencia extrayendo de su interior lo que luego descubrirían que se trataba de un cálculo o piedra en la vejiga que pesaba nada más y nada menos que 400 gramos.

Los médicos no podían creerse semejante situación. Ya no solo porque no lograban entender cómo la mujer había podido soportar semejante carga y dolor durante el proceso de crecimiento del cálculo. Sino también por las dimensiones que había alcanzado el mismo.

Al parecer los cálculos o piedras que superan los más de 100 gramos de peso son una rareza para el mundo de la medicina. A día de hoy solo se han llegado a localizar en el mundo 85 casos similares, llegando a encontrarse el más grande hasta la fecha en un hombre de 54 años que logró crear un cálculo pélvico en su vejiga de 1 kilo y 48 gramos.