Una mujer se saca leche durante una maratón para defender la lactancia en público

Aunque para muchos la lactancia sea algo completamente natural, no una opinión generalizada. El pasado verano se hizo viral la lamentable situación que vivió Jessie Maher, que grabó como un hombre la insultaba por dar el pecho a su hijo en una cafetería.

Por este motivo Anna Young, otra madre primeriza, decidió hacer algo para reivindicar la lactancia pública. Tan solo 5 meses de dar a la luz a su hija, Anna se encontraba en las perfectas condiciones para correr media maratón, para la que se estuvo preparando poco después del parto. Compaginar la lactancia con el deporte no hubiese sido noticia si uno de los fotógrafos del evento no hubiese inmortalizado el momento en el que Young se extraía leche del pecho para poder alimentar a su bebé mientras corría los 21 km.

La publicación de esta foto ha suscitado todo tipo de opiniones, desde los que apoyan a la joven madre hasta los que critican que no esté dándole el pecho a su hija por correr la media maratón. Para zanjar el tema, Anna publicó esta misma imagen en su perfil de Facebook con el siguiente mensaje:

"Ayer corrí media maratón tras cinco meses de dar a luz. Me tuve que levantar a las 4.30 de la mañana y la carrera comenzaba a las 6.45. Le dí el pecho a mi hija antes de irme de casa, me saqué leche después de correr las primeras 8 millas y le di de comer a mi hija apenas después de cruzar la línea de llegada. Este grupo y la Liga de la Leche me motivaron a encontrar una manera de correr pero a la vez cuidar a mi hija".