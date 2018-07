Una niña británica de 14 años consigue que la justicia le permita ser criogenizada tras morir

El pasado mes de octubre, una niña británica de 14 años consiguió en los tribunales el deseo de ser criogenizada al morir. La criogenización consiste en preservar el cuerpo a muy baja temperatura, congelado, con la esperanza de ser despertado en un futuro, cuando la enfermedad tenga cura.

En el momento en el que los médicos informaron a la familia de que ese cáncer no tenía cura, la menor descubrió por internet la criogenización. Fue entonces cuando les explicó a sus padres esa idea, aunque solamente la apoyó su madre. El padre declaró que no estaba de acuerdo, "Si es devuelta a la vida en 200 años, no encontrará a ningún familia, ni podrá recordar muchas cosas. Además su situación puede convertirse en desesperada, ya que será una chica de 14 años sola en Estados Unidos".

El caso de esta londinense acabó en manos de la justicia, que finalmente le dio luz verde para cumplir su deseo. La joven escribió a Peter Jackson, el juez encargado del caso: "Tengo sólo 14 años y no quiero morir, pero sé que voy a morir. No quiero ser enterrada bajo tierra. Quiero vivir y vivir mucho y creo que en el futuro podrán encontrar una cura para mi cáncer y despertarme."

La abuela materna de la menor ha pagado la criogenización, un proceso que tiene un coste de 43.000 euros. Ahora el cuerpo de la menor se encuentra a -196 grados de temperatura en un tanque de nitrógeno líquido en Alcor Life Extension Foundation, una compañía sin ánimo de lucro de Arizona (Estados Unidos).