No te pierdas esta increíble versión acapella de 'Send my love' de Adele por unos youtubers

Kurt Hugo Schneider, Sam Tsui, Madilyn Bailey, Alex G son 4 youtubers conocidos por hacer covers de grandes éxitos y como no podía ser de otra manera se han unido para hacer una cover de Adele . El tema escogido ha sido Send my love , la canción más optimista de la británica. ¡Y es genial!

Internet está lleno de personas con talento que se dan a conocer y este es el caso de los youtubers Kurt Hugo Schneider, Sam Tsui, Madilyn Bailey, Alex G, famosos por hacer increíbles covers acapella de grandes temazos.

Una de sus últimas versiones ha sido Send my love, el último single de Adele en el que deja su lado nostálgico para mostrarse mucho más optimista. Y estos 4 artistas recrean a la perfección el tema únicamente con sus voces y un divertido juego de palmas entre los 4.

El vídeo acumula más de 2'5 millones de visualizaciones en menos de un mes y en su canal podemos encontrar otras covers de este nivel como Don't let me down de The Chainsmokers, un medley de Ariana Grande o Heart Attack de Demi Lovato.