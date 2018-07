¿Pipas con cáscara? Una youtuber británica prueba dulces españoles y la lía parda

Rosie vive en Reino Unido y tiene un canal de Youtube que se llama "Those Rosie Days". Los vídeos más top de su canal son una serie de "catas" en las que prueba y puntúa dulces de otros países. Una idea divertida, interesante y simpática. Eso sí, procura informarte un poco antes acerca de los productos

La joven se atrevió con los dulces españoles y gracias a este tuit se ha hecho viral:

Al parecer, la hermana mayor de esta youtuber vive en Madrid y se le ocurrió mandarle unos cuantos dulces y snacks para que Rosie grabase estos vídeos.

Todo va con normalidad cuando la muchacha prueba las picotas, las Ruffles de Jamón, los conguitos (que no le gustan), la pantera rosa y el tigretón... Pero a la hora de comerse las pipas con sal... ¡No sabe que la cascara no se come! ¿Lo más raro? Que al sugus no le quita el papel.

¿Qué pasa, sólo quitamos los envoltorios en España? Eso sí, parece que el Cola Cao le ha gustado a pesar de que se lo toma sin leche. ¡Principiante! Hasta la marca le ha contestado con un tuit ante la graciosa situación:

La joven ha optado por tomárselo con mucho humor al saber que sus vídeos se han hecho virales en España. ¡Lo mejor que le puede pasar a un youtuber!

So apparently my trying Spanish candy video is going viral in Spain 😂 SORRY ABOUT MY TRAGIC WAY OF EATING YOUR CANDY (it was good though) 🇪🇸