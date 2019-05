El 'primo de Zumosol' habla de la "humillación constante y diaria” que sufrió en el colegio

Seguramente has visto tu timeline de Twitter lleno de efes, y no sabes por qué... Bueno, te traemos la respuesta. En Twitter se ha puesto en marcha un nuevo challenge que consiste en escribir tantas 'efes' como tu capacidad pulmonar te permita, porque mientras las escribes tienes que aguantar la respiración. Lo que parecía una broma, ha desatado la imaginación de más de uno. Te animas a sumarte y comprobar hasta dónde llegas, pero con cuidado por favor, que no queremos accidentes. Tal ha sido el revuelo, que ni siquiera Aitana ha podido resistirse a participar, ¡e ingenio no le ha faltado!