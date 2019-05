Un pulpo ataca a una bloguera mientras intentaba comérselo vivo

Si pensábais que ya lo habíais visto todo en Internet, estáis equivocados. La bloguera china Seaside girl Little Seven acaba de dar la nota por todo lo alto. La joven se ha hecho viral por un incidente con un animal, intentó comerse un pulpo vivo pero las cosas no salieron como ella esperaba.

Mientras la influencer sujetaba el animal en sus manos para ingerirlo, el pulpo se resistió y usó sus tentáculos y sus ventosas para atacar a la joven. En el vídeo, se puede ver como el pulpo se le adhiere fuertemente a la cara mientras ella lucha para quitárselo de encima.

"Mirad lo duro que está succionando", dice la bloguera mientras intenta deshacerse del animal. Al principio pensaba que podía zafarse, pero se llevó un gran susto ya que por mucho que tirase no conseguía deshacerse de las ventosas del animal. El dolor se volvió "insoportable" y la vemos llorando mientras el pulpo se le pega cada vez más fuerte en un lado de la cara.

El vídeo del enfrentamiento se ha hecho viral y la joven bloguera se ha viralizado rápidamente a través de las redes. Pero parece que después de la dolorosa experiencia la bloguera no tiene suficiente, ya que ha asegurado que se lo comerá en el siguiente vídeo.