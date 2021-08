"Qué vergüenza para los padres": el vídeo de Jorge Cadaval, de Los Morancos, con su novio que te va a hacer pensar

Jorge Cadaval, mitad de Los Morancos, ha publicado un vídeo en Instagram en el que aseguraba estar "estupefacto". Sentado en el sofá con cara de desconcierto, el humorista llama a Ken, su pareja, para que se siente a su lado porque tiene algo muy importante que decirle.

"He estado con Paqui y con Manolo. ¿De qué te crees que me he enterado con ellos? Están destrozados", empieza explicándole a Ken, frente a la cara de sorpresa del estadounidense.

"El hijo es heterosexual. El Manolito, heterosexual. El disgusto que tienen los padres ahora mismo... 'Es que no lo esperábamos', me ha dicho la madre", ha continuado explicándole a su chico, que no sale de su asombro al saber que el pobre Manolito tiene NOVIA.

A partir de ahí, el cómico y su pareja hacen una excelente reinterpretación de todo el discurso que solemos encontrarnos —sobre todo en personas mayores— cuando se enteran de una situación similar pero, obviamente, hablando de la homosexualidad.

"Nosotros lo vamos a tratar como siempre, porque nosotros somos personas tolerantes. Toleramos a todo el mundo". Una tolerancia que termina cuando toca bien de cerca: "Eso sí, a mi me toca un hijo así y me muero. Qué vergüenza para los padres cuando se entere todo el mundo".

Un discurso que, al ser inverso, deja en evidencia lo ridículo que resulta "aceptar", "tolerar" e incluso desear no tener un hijo con una orientación sexual determinada.

El vídeo, que ya supera las 400.000 reproducciones en tan sólo un día, se ha llenado de comentarios aplaudiendo la importancia de un vídeo cuya importancia va mucho más allá del humor.