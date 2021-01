“¿Alguien me lo explica?”, Jorge Cadaval (Los Morancos) se pone serio con la vacunación

Jorge Cadaval lleva décadas haciéndonos reír con sus ocurrencias junto a su hermano César con el dúo Los Morancos. Un humor que han aprovechado para hablar de temas de actualidad a través de sus satíricas parodias musicales.

Desde hace casi un año, el tema central de estos vídeos ha sido el coronavirus, donde intentan hacer un poco más llevadera la pandemia, y darnos un soplo de optimismo con temas como 'Y dile al Covid traca tras tras tras'.

Pero Jorge ha querido dejar el humor a un lado y ponerse serio en redes sociales para denunciar una injusticia en el proceso de vacunación en nuestro país.

“Oye, una cosita. Que estoy yo pensando y digo que, en plena tercer ola, con las UVI que las tenemos hasta arriba y encima muchísima gente que no sabe de lo que va a vivir, y algunos políticos se vacunan antes que los abuelos y las personas de riesgo. ¿Alguien me puede explicar esto, por favor?”, preguntaba en un vídeo en Instagram.

Un breve vídeo muy aplaudido, en el que miles de usuarios han querido sumar su indignación: "Ojalá te lo pudiera explicar sin que me diera una arcada", "Yo flipo con tantísima irresponsabilidad por parte de tantos y diferentes sectores", "Despido procedente y listos pero no se van ni con agua caliente" o "Jorge, no se te puede explicar porqué no hay explicación que valga... Es más de lo mismo, lo que en esta ocasión es la vida de las personas lo que está en juego... No tienen perdón de Dios!!", son algunos de los muchos mensajes que pueden leerse.

Aproximadamente una treintena de políticos, de diferentes partidos, se habrían vacunado contra la Covid-19 antes de que les tocase y pasando por delante de los grupos de riesgo que necesitan prioridad.