¿Quién es ElXokas? El polémico streamer que aplaude que sus amigos emborrachen a las chicas para ligar

Hoy todos hablan de ElXokas. El streamer es trending topic y no precisamente por nada bueno, más bien todo lo contrario. Se ha puesto en el punto de mira por unas declaraciones hechas en directo en un Twitch alardeando de las técnicas que usan sus amigos para ligar.

"Tengo colegas que no beben y eran muy así, de ir a ligar con las pibas y que, además, se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas", presumió así este lunes en un directo por el que, lógicamente, no paran de lloverle críticas.

El tema no es menor. Entre otra cosas, el método de ligue del que presume ElXokas podría constituir un delito. "Si un hombre abusa de un estado de inconsciencia o intoxicación en una mujer, encaja en un tipo penal de abuso sexual, constituye un delito", asegura Lucía Avilés, magistrada y cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, en El País.

La técnica la cuenta con detalle: "Una tía que generalmente te vería como un 4 te ve como un 7, igual que tú, a una tía que verías como un 4 la ves como un 7, entonces es mucho más fácil. Y tú además estás sereno y mides tus palabras... Un crack, un fuera de serie. A río revuelto, ganancia de pescadores. Cada uno que utilice la técnica que le salga de los cojones, me parece de puta madre".

La otra gran polémica de ElXokas

La técnica no hay por donde cogerla y lo que ha conseguido ElXokas es volver a ponerse en el punto de mira, como ya hizo el pasado marzo cuando se descubrió que tenía otra cuenta de Twitter para criticar e insultar. Ahí pidió disculpas, por ahora no ha hecho nada.

Lo que ocurrió fue que en un directo de Twitch mostró una cuenta de Twitter que no era la suya (@elxokas), sino otra (@CathyVip) que hoy está cerrada pero que sus seguidores no tardaron en ir a investigarla. @CathyVip servía a ElXokas para defendesre anónimamente ante las voces críticas e insultar a otros streamers.

ElXokas editó el clip y cerró la cuenta de Twitter, pero no fue suficiente para sus seguidores. El escándalo fue mayúsculo y el streamer acabó pidiendo perdón en un directo ante 200.000 seguidores.

"Le di demasiada importancia a las opiniones de gente que no la tiene. Si tengo tantos buenos amigos, por qué me fijo en eso. Sigo sin encajar bien los ninguneos. Voy a tener que pensar en este problema y si tengo que buscar ayuda profesional, lo haré", dijo el creador de contenido, que no desaprovechó la oportunidad para lanzar un recado a sus críticos: "Todos los que estáis echando mierda a todo lo que he hecho, tampoco sois mejores que yo".

El 'streamer' más seguido en Twitch

Un mes antes de que estallase esa polémica, y ElXokas pusiese sobre la mesa su obsesión por los números, el streamer consiguió un récord de vértigo. Se convirtió en el más seguido en Twitch por delante de Ibai Llanos o El Rubius.

El streamer de Lugom de 31 años, ha tenido un ascenso meteórico desde que en 2009 se hiciese por primera vez viral la compartir un vídeo criticando la falta de competitividad de algunos de sus rivales. Su grabación está infinitas veces reproducidas en YouTube y acumulas millones de reproducciones.

ElXokas amenaza con irse a Andorra

La fama de ElXokas le viene, en parte, por no contarse en sus opiniones, que si bien lo llevaron a rechazar a sus colegas que iban a Andorra para tributar menos, le llevaron recientemente a amenazar a Pedro Sánchez con unirse a ese grupo.

"El Gobierno no le parece suficiente que yo pague la mitad de lo que gano, quieren que además tire a mi madre a las vías del tren", dijo el pasado marzo ante la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) de comparar a los streamers con las televisiones, lo que supondrá menos capacidad adquisitiva para los primeros