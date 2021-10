Rauw Alejandro critica las normas contra el covid en Madrid

Rauw Alejandro dio un concierto bien movido, dentro de lo que la situación lo permite, en Madrid, el pasado jueves. Fue un lleno absoluto y asistieron miles de jóvenes para divertirse al son del Todo de ti, aunque sí, todos los asistentes tuvieron que estar sentados y con mascarillas. La respuesta del cantante al ver a su público sentado no se hizo esperar y las redes ardieron durante unas cuantas horas.

Que Rauw Alejandro es uno de los artistas del momento no hay quien lo discuta y que Todo de ti se ha convertido en una de las sensaciones, tampoco. Pero...¿fueron acertadas las declaraciones del cantante puertorriqueño contra las medidas sanitarias contra el covid-19? Esa es otra cuestión y, en Twitter, se lo hicieron saber.

En concreto, estas fueron las declaraciones de la polémica: "No entiendo al gobierno en Madrid, permiten los conciertos a toda capacidad, + venden alcohol, y pretenden que la gente se quede sentada? Y si se levantaban y no obedecían iban a cortar la musica! Whatt?”, escribió en un tuit donde agregó a modo de posdata: “Dato: Mi concierto no es de música clásica! Es de PERREAR HASTA ABAJO”

Por supuesto, y como era de esperarse, las respuestas que ha recibido el cantante han sido de lo más variopintas. Los mensajes van, desde personas que critican contra su actitud a otros usuarios que le dan la razón.