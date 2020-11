Si recibes un WhatsApp de este número amenazándote con publicar un vídeo sexual tuyo, denuncia

Una joven ha denunciado a través de Twitter los mensajes que ha recibido de un número desconocido, donde le amenazaban con publicar unos vídeos sexuales suyos si no hacía lo que esta persona le pedía. Al publicar el número, otras chicas han contestado a la joven explicando que también recibieron llamadas y mensajes de este teléfono con las mismas amenazas.

Proteger nuestra privacidad en redes sociales es algo que nos preocupa a todos debido a lo conectados que estamos en nuestro día a día. Por eso cualquier mensaje, correo o llamada sospechosa que recibamos pidiéndonos algo, debemos asegurarnos de qué se trata antes de caer en un timo o algún tipo de extorsión.

Esto es lo que le ha ocurrido a Ángela, una usuaria de Twitter que ha publicado los mensajes que recibió por WhatsApp de un número desconocido. Tal como se puede leer en la conversación, alguien le escribe diciendo que tiene un vídeo sexual suyo, que ella no sabe que fue grabada, y que "alguien" le ha pedido a esta persona que lo difunda y lo vean sus familiares y amigas.

A pesar de que la joven le dice que no cree que exista tal vídeo, el individuo continúa amenazándola y chantajeándola: "Te hago una videollamada, me hago algo rápido, acabo, y te paso el vídeo. Y a él le diré que me borró", proponiéndole una videollamada de claro contenido sexual como coacción.

Afortunadamente la joven no ha cedido a esta amenaza y ha publicado las conversaciones con el número de teléfono visible, 671 113 528, para que los usuarios le ayuden a identificar a quién pertenece: "Necesito ayuda a difundir el número de este mierdas, haya vídeo o no, hace estas cosas y se te pone un nudo en el estómago increíble. Nadie merece que le digan estas cosas, que tu privacidad pueda ser expuesta mediante chantaje".

Pero la sorpresa llega cuando otras chicas aseguran haber recibido mensajes de la misma persona, incluso del mismo teléfono.

Creo q es el mismo tio, hace un mes me puso comentarios así y me asusté mucho, aunq sabia perfectamente que nadie tenía nada mio, entonces lo bloqueé y se hizo otra cuenta para decirmelo otra vez pic.twitter.com/VXzdyzgTSi — Ireneguirao (@Irenxguirao) November 18, 2020

Creo q es el mismo tio, hace un mes me puso comentarios así y me asusté mucho, aunq sabia perfectamente que nadie tenía nada mio, entonces lo bloqueé y se hizo otra cuenta para decirmelo otra vez pic.twitter.com/VXzdyzgTSi hara menos de un año vi un hilo de chicas a los que les habia pasado lo mismo, con el mismo pavo. mismos mensajes, eran un copia y pega... no se de dónde sacará los numeros, pero qué puto asco en serio — Auri (@psychomachias) November 19, 2020 Hace unos meses lei en Facebook que se lo hicieron tmb a una chica de barbate. La conversación fue exactamente igual a lo que te dice ati. La madre de ella hizo lo mismo que tu pero parece que no ha servido de nada. Vaya ascazo de tio. — ✨ANA✨ (@anamarqueezz) November 18, 2020

He visto varios tweets de chicas que les pasa lo mismo con este tío en concreto, les dice lo mismo a todas, juega con tu incertidumbre para hacerte chantaje y sacar su beneficio. No le hagas ni caso, eso sí, lleva el número a la policía para que se le corten las mamonadas — Sergio Galán Sánchez (@sergi_gs17) November 19, 2020

Otros usuarios le han facilitado un enlace a un artículo de tuexpertomóvil, portal especializado en telefonía móvil y en denunciar número de spam y de otros delitos, en el que recoge este mismo teléfono como un caso conocido como 'sextorsión'.

En estos casos obtienen los números de teléfono de web de anuncios como Wallapop o Milanuncios y amenazan a estas personas con tener un video comprometedor para pedir dinero a cambio. O, en este caso, fotos íntimas de las jóvenes o una videollamada con contenido sexual.