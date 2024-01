Shakira desconcierta a sus fans al compartir una foto con su exsuegra

Shakira abandonó España tras divorciarse de Piqué con un mal sabor de boca. Sentía mucho rencor por cómo la había tratado al haberle sido infiel con Clara Chía y prefirió mudarse a Miami, poniendo un océano de por medio, y empezar una nueva vida con sus hijos Milan y Sasha.

El futbolista no había sido el único miembro de la familia que se enemistó con ella y lo demostró en su sesión con Bizarrap, cantando la famosa frase 'Me dejaste de vecina a la suegra'. En El Jefe, la colombiana iba un paso más allá y dejaba caer que su suegro, Joan Piqué, debería haber fallecido 'Ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura'.

La relación que ha tenido con ellos no tiene nada que ver con su anterior pareja, Antonio de la Rúa. El argentino y ella estuvieron juntos diez años entre 2000 y 2011 y su madre, Inés Pertiné, se recibió con tristeza la noticia de la separación de su hijo y la de Barranquilla.

Shakira ha sorprendido al subir en Instagram una foto junto a su exsuegra y Gabriela Vaca Guzmán, su excuñada. Ella estuvo saliendo con el hermano de Antonio, Aíto de la Rúa, y ahí fue cuando conectó mucho con la cantante y se hicieron buenas amigas.

En la imagen, ha escrito la frase: "Con nuestra exsuegra amada".

La relación de Shakira y Antonio de la Rúa

La historia de Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el 2000, cuando el padre del novio era presidente de Argentina. Terminaron en 2011 y en principio parecía que iba a ser temporal, sin embargo, ella ya tenía puesto los ojos en Piqué y no fue posible la reconciliación.

Shakira y Antonio de la Rúa

"Antonio se mantiene atento en los negocios y en los intereses de mi carrera como lo ha hecho siempre. Nos movemos hacia delante como socios, trabajando mano a mano y en estrecha comunicación. Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible", decía el comunicado que ella publicó.

La paz entre ellos estalló en 2012 cuando él la demandó por "haber contribuido a su éxito musical a nivel internacional" y donde le pedía 77 millones de euros. Al final, la Justicia no le dio la razón a Antonio.

Un año más tarde, parece que las aguas volvieron a calmarse y habló así de ella en una entrevista: "Por mi parte no queda ninguna cuenta pendiente con Shakira en lo personal. La veo feliz y eso me hace feliz".

El dardo oculto de Shakira a la madre de Piqué en el videoclip de 'El Jefe'