Shakira le manda un recado a Piqué tras su comentario sobre su "ex latinoamericana"

Shakira ya se ha instalado en Miami (EEUU). La cantante dejó Barcelona este domingo 2 de abril y, poco después de aterrizar en su nueva ciudad, publicó un tuit para celebrar sus raíces.

"Orgullosa de ser Latinoamericana", dice el mensaje que la cantante de Barranquillas (Colombia) llenó de banderas latinoamericanas y que no tardó en hacerse viral. En cinco horas acumula más de 27.500 me gusta, cerca de 7.500 retuits y ha sido citado por más de 250.000 personas.

La rapidez con la que se ha viralizado no es casual. Los fans de Shakira han visto en estas cuatro palabras un claro, aunque sutil, dardo de la colombiana a su ex Gerard Piqué.

Todo tiene que ver con un comentario innecesario que Piqué hizo en su entrevista con el periodista Gerard Romero este sábado 1 de abril en Twitch.

El presidente de la Kings League quiso denunciar los mensajes que le llegan por parte de los seguidores de Shakira y lo hizo señalando la nacionalidad de la cantante (y de sus seguidores) con un cierto tono despectivo. "Yo te puedo poner un ejemplo. Mi expareja, que es latinomericana...", dijo Piqué antes de introducir las críticas recibidas.

"No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella... Barbaridades. No me importa nada, de verdad. Cero. Porque no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida... ¿Qué importancia les tienes que dar? Cero. No los vas a conocer en la vida. Son como robots... ", añadió.

El comentario ha venido acompañado de una oleada de comentarios críticos hacia Piqué, que ha sido tachado de racista y xenófobo. ¿Por qué tiene que recordar a la gente que Shakira es colombiana? ¿Qué tiene que ver que sea latinoamericana? ¿No son acaso sus hijos mediocolombianos? ¿Y no hay latinos apoyando su proyecto de la Kings League?