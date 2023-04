Shakira deja atrás Barcelona: "La ciudad en la que aprendí que la amistad es más larga que el amor"

La nueva vida de Shakira ha arrancado este domingo 2 de abril. La cantante colombiana dejó al fin Barcelona —tres meses más tarde de lo previsto— para instalarse en Miami con sus hijos Milan y Sasha.

Antes de coger el vuelo, la familia fue fotografiada en el aeropuerto de El Prat y, una vez en el avión, la intérprete de Te felicito y Monotonía compartió una dura reflexión sobre los sueños que no se cumplen.

"A veces corremos pero no llegamos", apuntó Shakira en una publicación hecha en Instagram Stories, a la que siguió una segunda reflexión compartida en esta red social al aterrizar en su nueva ciudad.

Shakira escribió un mensaje lleno de matices, con palabras de agradecimiento para sus amigos y sus fans y también indirectas hacia Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", apunta la artista, que establece cuáles son sus prioridades. Lo primero son Milan y Sasha.

Shakira también se acuerda en su mensaje de sus fans y los amigos que le han apoyado en este tiempo.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!".

Shakira se instaló en Barcelona en 2011, el año en que empezó formalmente su relación con Piqué. Primero lo hizo en la casa que le alquiló al nadador David Meca y más tarde se fue a vivir con el entonces futbolista.

En enero de 2013 la pareja dio la bienvenida a Milan, su primer hijo, y Sasha nació dos años más tarde, en enero de 2015.El sueño se rompió el 2022 cuando Shakira y Piqué anunciaron su separación, meses antes habían surgido los rumores de constantes infidelidades del exfutbolista que ha establecido una nueva relación con Clara Chía.