Piqué se manifiesta sobre las críticas de los fans de Shakira: "Son como robots"

Se cumple un año del lanzamiento de Te felicito, la canción de Shakira y Rauw Alejandro que destapó las infidelidades de Gerard Piqué. Fue la primera de la tetralogía del desamor, a la que siguieron Monotonía con Ozuna, la Sesión 53 con Bizarrap y TQG con Karol G.

Canciones todas de récord, que suman millones de reproducciones y ante la que los fans de Shakira han reaccionado mostrándole su apoyo en la ruptura. Los seguidores de la cantante colombiana la acompañan desde que se destapó la relación de Piqué con Clara Chía, previa a esa separación, y celebran cada uno de los dardos que Shakira lanza a su ex en sus canciones.

Claramente, hay un apoyo masivo a Shakira al que acompaña una oleada de críticas a Piqué, que ha decidido hablar de ellas en un directo en Twitch con el periodista Gerard Romero.

"Me han dicho barbaridades en redes"

Haciendo alarde de su característica actitud pasota, Piqué ha reconocido que le da igual lo que opine la gente que no conoce "Mi año pasado, si me hubiera afectado algo, era para tirarse por un barranco", ha dicho sobre los comentarios recibidos tras la separación y las noticias sobre sus infidelidades.

"Yo te puedo poner un ejemplo. Mi expareja, que es latinomericana... No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella... Barbaridades. No me importa nada, de verdad. Cero. Porque no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida... ¿Qué importancia les tienes que dar? Cero. No los vas a conocer en la vida. Son como robots... ", ha dicho el exfutbolista, que defiende que esta actitud "es mentalmente muy sana". "Si le das importancia a cada comentario, estás muerto".

Piqué cree que el objetivo de las críticas es desestabilizar. "Tienes que salir ahí y decir 'me la pela'. Y cuando ven que es indiferente, que te da igual, ahí es cuando se matan de rabia", ha asegurado. "Cuando ven que te preocupas, han ganado".

"La envidia en es el abecé de este país y tú lo que tienes que hacer es vivir tu vida, que no te importe lo que opine el resto", ha sentenciado.

“La puta ama, pero no pensamos en la otra persona"

Piqué continuó la entrevista valorando la sociedad actual y la presión que se vive por la necesidad de aprobación del grupo. Volvió entonces a hablar de las críticas que reciben los famosos.

"Parece que porque sea famoso tienes derecho a opinar y no tienes derecho a opinar nada. Si te gusta, lo sigues y si no te gusta, pasa de él, pero no tires todo da esta mierda", ha dicho sobre "la moda de tirar beef" y ha señalado directamente a Shakira.

"Luego la otra, que no quiero entrar porque es un tema personal. El tema de tirar beef está muy bien, que es la moda, es el zasca, pero luego no piensas en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal... La puta ama, pero luego no pensamos en la otra persona... ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para que nos demos cuenta de que nos hemos pasado?", ha reflexionado

Piqué ha insistido en que pasa de esos comentarios y ha cerrado asegurando que intenta pasarlo bien y vivir su vida. "Estoy en un momento en que estoy superfeliz".