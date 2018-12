Un tuitero explica cómo consiguió que le expulsaran del grupo de WhatsApp de padres del cole

En un colegio, los padres de unos alumnos de P-3, decidieron crear un grupo de WhatsApp con el fin de compartir circulares, comunicados o información útil sobre el día a día en la escuela de sus hijos. Pero como suele pasar, en ese grupo empezaron a enviar chistes, memes , organizar comidas... Por lo que había un colapso de notificaciones constantemente. Eugenio, un miembro del grupo, pidió que hablaran exclusivamente de temas académico. Como su petición no tuvo resultado, consiguió que le expulsarán del grupo de WhatsApp.

Han sido muchos los usuarios que han pedido a Eugenio, el señor que fue expulsado del grupo de padres de WhatsApp que explique lo sucedido.

Todos los padres se conocían entre sí porque sus hijos habían ido a la misma guardería, excepto Eugenio, el padre de un niño que se incorporaba en el colegio. Cuando llegó el padre el primer día, vio que ya tenían su grupito, unos quince, por lo que desprendían amiguismo y buen rollo entre todos. En el momento decidieron crear un grupo de Whatsapp y Álex, otro de los padres, fue el elegido como 'organizador del grupo', por votaciones.

Cada uno entonces, apuntó sus teléfonos móviles en un papel para que Álex creara el grupo. A los pocos minutos, todos recibieron la notificación de 'has sido añadido al grupo Los Pollitos de P-3'. En ese momento empezaron a estallar mensajes, y es que en principio era un grupo exclusivo para información de sus hijos de clase, como alguna actividad extraescolar, informar si algún día no hay clase, alguna actividad, etc.

Pero tal como explica Eugenio, ese grupo era de todo menos para hablar de sus hijos. Ya que empezaron a organizar barbacoas, hablar de su día a día, etc. ''Cuando fuí a mirar el móvil habían más de 80 mensajes'', añadía Eugenio.

Eugenio de manera muy educada pidió por favor que hablaran por otro grupo de asuntos privados, ya que ellos eran amigos entre sí desde hace años. Pero un miembro del grupo le contestó ''Puedes silenciar el grupo si quieres'', y Eugenio le dijo que si silenciaba el grupo entonces no tenía sentido.

Entonces la 'discusión' empezó a subir de tono, empezaron a debatir sobre la tortilla, si era mejor con o sin cebolla, Eugenio se vino arriba y mandó la típica foto viral del 'negro de whatsapp'. Ahí intervino el administrador del grupo, Álex, y le dijo: ''Cualquier otro mensaje de mal gusto y tendré que tomar medidas''.

Eugenio le contestó: ''Yo no lo haría Álex, no creo que aguantes la comparación con el negro''. En ese momento, Eugenio recibió una notificación: has sido expulsado del grupo de Whatsapp 'Los pollitos de P-3''.

Muchos siguieron hablando y abriendo un debate, incluso hablado de Eugenio, pero es que muchos no sabían que su mujer seguía en ese grupo.